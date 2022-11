Terremoto nelle Marche, scossa di magnitudo 5.7 al largo di Pesaro | Attimi di paura e gente in strada

La scossa è stata seguita da altre due di magnitudo inferiore ( 3.1 e 3.4 ). Le segnalazioni dell' Ingv sono arrivate poco dopo le 07:00 e le scosse sono state distintamente percepite in varie zone della Regione. Da Ancona a Fano e Urbino : sono molte le città in cui le case hanno tremato durante il sisma, durato diversi secondi.

La scossa di terremoto è stata talmente forte da essere avvertita anche a Roma, nelle altre Regioni del Centro Italia, in Veneto e in Trentino-Alto Adige.

Serie di scosse dopo 5.7 al largo delle Marche - Sono state numerose le scosse di terremoto rilevate dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia al largo della costa marchigiano-pesarese. La più forte è stata di 5.7 alle 7.07, poi un'altra di magnitudo 4 alle 07:12. Poi tra le 07:15 e le 07:35, l'Ingv segnala altre nove scosse da 3.6 a 2.4.

Gente in strada e tante segnalazioni ai vigili del fuoco di crepe e fessurazioni nelle pareti di abitazioni sono arrivate dopo le forti scosse di terremoto che si sono susseguite a partire dalle 07:07. In particolare i pompieri di Ancona segnalano che la clinica privata Villa Igea ha evacuato parzialmente la struttura.

Il traffico ferroviario è stato sospeso in via precauzionale nei pressi di Ancona, sulla Linea adriatica, per sospetti danni ai binari e per svolgere verifiche. Al Vvf arrivate anche segnalazioni di ascensori bloccati e caduta di calcinacci. Il sindaco di Senigallia in provincia di Ancona, Massimo Olivetti, ha disposto la chiusura delle scuole e di ogni ordine e grado per verificare lo stato di agibilità degli edifici.

Stessa decisione presa a Fano, Pesaro, e Ancona: chiuse le scuole di ogni ordine e grado. Il sindaco di Ancona Valeria Mancinelli, ha comunicato che "in via precauzionale vengono sospese le lezioni di tutte le scuole della città, di ogni ordine e grado, dai nidi alle superiori. Anche l'Università resta chiusa.

Pesaro, professori e studenti fuori dalle scuole - A Pesaro docenti e studenti dell'istituto tecnico professionale Benelli sono tutti fuori dalla scuola, come anche all'istituto Bramante Genga.

Fano, un abitante: "I lampioni oscillavano" - I "lampioni dell'illuminazione pubblica oscillavano come fuscelli, tutto tremava forte, una sensazione terribile e la gente si è riversata in strada". Lo ha detto un abitante di Fano (Pesaro Urbino) poco dopo le scosse.