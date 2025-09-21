Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
la terra trema

Terremoto di magnitudo 3.8 nella zona di Massa Martana (Perugia)

21 Set 2025 - 00:12
© Ansa

© Ansa

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.8 è stata registrata poco dopo le 23 nella zona di Massa Martana, in provincia di Perugia. Secondo l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, il sisma ha avuto origine a una profondità di 8 chilometri. Non vengono segnalati danni. 

terremoto
perugia
massa martana

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri