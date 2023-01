Terremoto L'Aquila, nuova condanna al governo: risarcimento da 6 milioni 

Le frasi di De Bernardinis, erano state rese una settimana prima dal catastrofico sisma dell'Aquila del 6 aprile del 2009. Secondo il Tribunale civile del capoluogo abruzzese, le rassicurazioni dell'ex numero due del dipartimento di protezione civile condizionò le abitudini della popolazione che rimase in casa invece di trovare riparo all'esterno. Il bilancio delle vittime fu di 309 persone, mentre furono migliaia i feriti e decine di migliaia gli abitanti costretti a lasciare le loro abitazioni.

Il risarcimento

Nella sentenza il giudice Baldovino De Sensi ritiene raggiunta la prova del nesso causale tra le dichiarazioni di De Bernardinis e la morte o il ferimento di chi ha fatto causa. Il risarcimento delle parti offese - i famigliari delle vittime - non è stato suddiviso in parti uguali, ma in base ai danni subiti.