Terremoto, forte scossa di magnitudo 4.2 in provincia di Potenza

La circolazione ferroviaria "è stata bloccata temporaneamente e in via precauzionale tra Tito e Potenza", nella zona dove è stata maggiormente avvertita la scossa di terremoto. Lo si legge sul sito della Regione Basilicata, dove è inoltre messo in evidenza che "i treni Intercity e regionali possono registrare ritardi e subire cancellazioni o limitazioni di percorso".