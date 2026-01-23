Terremoto di magnitudo 2.7 nel Palermitano: gente in strada ma nessun ferito

Scossa di terremoto nella notte nel Palermitano. L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato il sisma di magnitudo 2.7 a mezzanotte e 34 minuti. L'epicentro è stato rilevato a due chilometri a ovest di Casteldaccia, alle porte del capoluogo siciliano, a una profondità di sette chilometri. La scossa, seppur di lieve entità, è stata nettamente avvertita anche in altre zone, da Villabate ad Altavilla Milicia e fino a Termini Imerese. Tante le chiamate ai vigili del fuoco. Non si registrano danni, né feriti.