Terremoto di magnitudo 3.3 in Valle d'Aosta

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 è stata avvertita alle 21.21 in Valle d'Aosta. L'epicentro del sisma è stato a 8 chilometri a nord-est di Valtournenche. Alla centrale unica di soccorso sono giunte alcune chiamate di segnalazione, ma alla Protezione civile regionale non risultano danni.