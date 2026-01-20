Logo Tgcom24
NON CI SONO DANNI

Terremoto di magnitudo 3.3 in Valle d'Aosta

20 Gen 2026 - 22:17

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 è stata avvertita alle 21.21 in Valle d'Aosta. L'epicentro del sisma è stato a 8 chilometri a nord-est di Valtournenche. Alla centrale unica di soccorso sono giunte alcune chiamate di segnalazione, ma alla Protezione civile regionale non risultano danni. 