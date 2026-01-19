"Nel corso dell'incontro - era stato poi spiegato - è stata segnalata una criticità legata alla circolazione in rete di foto artefatte che ritraevano istituti scolastici gravemente danneggiati, circostanza che ha contribuito a creare allarme nella popolazione e per la quale si è provveduto a dare notizia alle autorità competenti". Quanto all'impatto delle scosse sul territorio "dopo le prime verifiche e i controlli partiti già dalla mattinata, non sono emersi danni significativi a edifici e infrastrutture nelle aree colpite. Nel Ravennate e nel Forlivese - veniva sottolineato - i Vigili del Fuoco hanno effettuato decine di verifiche sulle scuole senza che siano emerse criticità rilevanti o danni evidenti agli edifici". Nessuna criticità, infine, al Porto di Ravenna e al rigassificatore ospitato al largo dello scalo romagnolo.