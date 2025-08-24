Terremoto Centro-Italia, Meloni: "A 9 anni dal sisma tornata la vita nei Comuni del cratere"

"Il cratere sismico è il cantiere più grande d'Europa e in questo cantiere non si stanno ricostruendo solo le case, gli edifici pubblici, le chiese e le fabbriche. Si sta ricostruendo anche la vita di un'intera comunità, travolta da un evento che ha cambiato per sempre il volto di borghi, città, territori". Lo scrive il premier Giorgia Meloni, in una lettera a Il Messaggero nel nono anniversario del terremoto del Centro-Italia del 24 agosto 2016: il bilancio fu di almeno 300 vittime, decine di feriti e danni al territorio. Tra i luoghi colpiti anche Amatrice e Accumoli. "Vogliamo ricordare - aggiunge - chi non c'è più e stringerci ancora una volta ai familiari delle vittime".