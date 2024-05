Terremoto Campi Flegrei, nuova scossa di magnitudo 3.6: epicentro nel golfo di Pozzuoli

Come reso noto dall'Ingv il sisma, di magnitudo 3.6, è stato registrato a una profondità di 4 chilometri. La scossa è stata avvertita ai piani alti in diversi quartieri di Napoli e nei comuni più vicini alla zona interessata dal bradisismo flegreo.

Tgcom24

Martedì sera l'Osservatorio Vesuviano, sede napoletana dell'Ingv, aveva comunicato la conclusione dello sciame sismico iniziato alle 19.51 di lunedì 20 maggio, costituito da 168 terremoti tra i quali quello di magnitudo 4.4 registrato lunedì sera alle 20.10.

Quella appena trascorsa è la seconda notte in strada per decine di persone evacuate dopo la forte scossa e lo sciame di lunedì sera. In totale

sono 46 le famiglie che sono state sgomberate da 27 stabili. Nella giornata di martedì è stato anche evacuato il carcere femminile di Pozzuoli dove si trovavano 138 detenuti. Sulla situazione dei Campi Flegrei è in programma oggi a Roma un vertice interministeriale presieduto dal premier Giorgia Meloni.