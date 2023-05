Terni, detenuto muore dopo aver appiccato incendio in carcere

A Terni un detenuto è morto intossicato dal fumo di un incendio che lui stesso aveva appiccato all'interno della propria cella.

L'uomo, un 35enne originario del nord Africa, era in carcere per reati connessi agli stupefacenti. Nel rogo sono rimasti lievemente intossicati anche altri detenuti. Sull'accaduto sono in corso indagini da parte della polizia penitenziaria di Terni e della Procura.