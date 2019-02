Terni, consigliere comunale della Lega insulta Emma Marrone: "Aprire i porti? Tu apri le cosce" | Espulso dal partito

"La Lega Umbria si dissocia dal commento sessista espresso dal consigliere comunale di Amelia, Massimiliano Galli, nei confronti della cantante Emma. Anche il dissenso più forte non può mai scadere in simili commenti. Le affermazioni del consigliere non solo sono inaccettabili, ma assolutamente distanti dallo spirito e dai valori espressi dalla Lega e dunque chiunque utilizzi questo linguaggio non può rappresentare il nostro movimento. Per questo comunico l'irrevocabile decisione di avviare fin da subito le procedure per la sua espulsione dal partito", è quanto comunicato tramite una nota ufficiale dall'onorevole Virginio Caparvi, segretario regionale Lega Umbria.