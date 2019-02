"Frasi sessiste", la Rai sospende Fulvio Collovati per due settimane

A nulla sono valse le scuse. Fulvio Collovati è stato ufficialmente sospeso per due settimane dopo le "frasi sessiste" a " Quelli che il calcio ". "Le donne non possono parlare di tattica, quando sento che lo fanno mi si rivolta lo stomaco", aveva infatti dichiarato l'ex calciatore in trasmissione a proposito della competenza femminile in materia di tattica calcistica. L'opinionista tornerà in servizio il 9 marzo, il giorno dopo la "Festa delle donne".

Collovati aveva rincarato la dose: "Le donne non capiscono come gli uomini. Le calciatrici? Qualcosa sanno, ma non al 100%". Poi c'era stato il tentativo di scuse: "Non era mia intenzione offendere nessuno". Che però non hanno placato la polemica.

Da viale Mazzini sono stati richiamati i vertici di Rai 2 e invitati a tenere sempre ben presente che "la Rai è un servizio pubblico e il contratto di servizio ricorda esplicitamente, all'articolo 9, che si impegna a promuovere la formazione tra i propri dipendenti, operatori e collaboratori esterni affinché in tutte le trasmissioni siano utilizzati un linguaggio e delle immagini rispettosi, non discriminatori e non stereotipati nei confronti delle donne".