Terapie intensive, Agenas: la Sardegna supera la soglia del 10%, Sicilia ferma al 9%

La Sardegna supera la soglia limite del 10%, prevista dai nuovi parametri anti-Covid, per il tasso di occupazione delle terapie intensive e tocca l'11% (+1%). Lo riferisce Agenas, sottolineando che restano invece stabili i parametri della Sicilia, al 9% per le intensive e al 19% per gli altri reparti (quest'ultimo oltre quindi la soglia del 15% prevista). Scende invece l'occupazione delle rianimazioni in Calabria che, con un -2%, si porta al 5%.