Teramo, rapinano distributore di benzina con un escavatore

E’ l’ennesima rapina per un distributore di benzina a Tortoreto, in provincia di Teramo. I ladri, a bordo di un escavatore, hanno divelto a forza la colonnina self del carburante. Questa volta, sono tornati per due volte in una notte. “Siamo allo stremo. Lo Stato non ci aiuta”, questo l’appello della titolare, disperata. “Le leggi devono cambiare. Come noi, tante altre persone sono vittima di questi furti”