Pick-up sprofonda nel lago: due giovani salvi a nuoto prima che il mezzo si inabissasse

Tragedia sfiorata nella notte tra sabato e domenica nel territorio di Valle Castellana, in provincia di Teramo, dove un pick-up è precipitato nelle acque del Lago di Talvacchia dopo essere uscito di strada lungo la Provinciale 49. I due giovani che viaggiavano a bordo si sono salvati miracolosamente: prima che il veicolo venisse inghiottito dall'acqua, sono riusciti ad abbandonare l'abitacolo uscendo dai finestrini e raggiungendo la sponda a nuoto.



