Pick-up sprofonda nel lago: due giovani salvi a nuoto prima che il mezzo si inabissasse
Tragedia sfiorata nella notte tra sabato e domenica nel territorio di Valle Castellana, in provincia di Teramo: il mezzo è precipitato nelle acque del Lago di Talvacchia dopo essere uscito di strada lungo la Provinciale 49
© Vigili del Fuoco
Tragedia sfiorata nella notte tra sabato e domenica nel territorio di Valle Castellana, in provincia di Teramo, dove un pick-up è precipitato nelle acque del Lago di Talvacchia dopo essere uscito di strada lungo la Provinciale 49. I due giovani che viaggiavano a bordo si sono salvati miracolosamente: prima che il veicolo venisse inghiottito dall'acqua, sono riusciti ad abbandonare l'abitacolo uscendo dai finestrini e raggiungendo la sponda a nuoto.
Lunedì scattate le operazioni di localizzazione del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Teramo. Una squadra Saf (Speleo Alpino Fluviale) ha ripulito la riva dalla vegetazione per agevolare l'accesso al nucleo sommozzatori giunto da Roseto degli Abruzzi. I sub hanno effettuato immersioni perlustrando il bacino fino a 20 metri di profondità, ma senza riuscire a individuare il fuoristrada. Data la complessa conformazione del fondale, si ipotizza che il mezzo sia scivolato a quote maggiori rispetto all'area esplorata. Sulla base degli elementi raccolti, nella giornata di martedì verranno valutate le modalità operative per il proseguimento delle ricerche.