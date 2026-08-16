Teramo, tre ragazzi aggrediti all'esterno di una discoteca: uno è ricoverato

Tre giovani sono stati accerchiati e picchiati da un gruppo di sconosciuti mentre uscivano da una discoteca. L'aggressione è accaduta ad Alba Adriatica, in provincia di Teramo, all'alba. Uno dei tre ha avuto la peggio ed è attualmente ricoverato all'ospedale Sant'Omero di Teramo, dove è tenuto sotto osservazione. Sul posto i carabinieri di Alba Adriatica e Colonnella, che hanno avviato le indagini.