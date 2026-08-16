Teramo, tre ragazzi aggrediti all'esterno di una discoteca: uno è ricoverato

Tre giovani sono stati accerchiati e picchiati da un gruppo di sconosciuti mentre uscivano da una discoteca. L'aggressione è accaduta ad Alba Adriatica, in provincia di Teramo, all'alba. Uno dei tre ha avuto la peggio ed è attualmente ricoverato all'ospedale Sant'Omero di Teramo, dove è tenuto sotto osservazione. Sul posto i carabinieri di Alba Adriatica e Colonnella, che hanno avviato le indagini.
Notte di follia: un accoltellato, un altro gravissimo
È stata una notte di Ferragosto particolarmente movimentata ad Alba Adriatica, che ha registrato altri due episodi violenti. All'interno di un locale, un avventore avrebbe litigato con un addetto alla sicurezza per poi estrarre una lama e colpirlo più volte. I militari hanno già identificato il responsabile mentre il buttafuori, trasportato anche lui al Sant'Omero, ha riportato ferite guaribili in 30 giorni. Sul lungomare, invece, un uomo è stato aggredito per futili motivi da uno sconosciuto. Trasferito al pronto soccorso del Giuseppe Mazzani di Teramo, è ricoverato per un grave trauma cranico e un'emorragia cerebrale.