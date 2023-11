Teramo, prima di morire dà una festa con tutti gli amici: si è spenta Mariaelena Di Sabatino

Ora la piangono il padre, la madre, la sorella, i tanti amici che non l'hanno mai lasciata sola nei momenti difficili della malattia. Proprio per loro aveva organizzato, con l'aiuto dell'amico e assessore comunale Paolo Giorgini, il suo ultimo addio. Una grande festa sulla spiaggia, un momento di felicità e condivisione da vivere insieme alle persone che più amava.

Il ricordo dell'amico

"C’erano tutti gli amici, i compagni dell’università, i colleghi di lavoro e posso dire che si sono divertiti tutti. Siccome era metà settembre, il 17, e faceva molto caldo ho portato i divani in riva a mare e tutti abbiamo un po’ abbondato con le bollicine per rallegrare l’atmosfera e fare in modo che fosse una normale festa di compleanno - racconta lo stesso Giorgini a Il Messaggero. - Non dimenticherò mai la tristezza degli addii quando a fine festa gli invitati salutavano Mariaelena tutti convinti che non l’avrebbero mai più vista viva, quello è stato davvero uno strazio indicibile, per me indimenticabile".