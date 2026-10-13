Teramo, abbatte il drone del vicino che sorvola la sua proprietà: denunciato

A Morro D'Oro, provincia di Teramo, un sessantenne è stato denunciato per aver abbattuto colpi di fucile il drone di un vicino che stava provando l'aeromobile a pilotaggio da remoto sorvolando la sua proprietà. Come riporta da LaPresse, il drone era pilotato dal proprietario all'interno della propria abitazione, ma si è avvicinato alla casa del vicino che ha esploso alcuni colpi di fucile contro il velivolo, facendolo cadere a terra. Le armi utilizzate e regolarmente detenute, ovvero due fucili, sono state ritirate, in via precauzionale, dai carabinieri di Notaresco e l'uomo è stato segnalato per danneggiamento.