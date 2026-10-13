Teramo, abbatte il drone del vicino che sorvola la sua proprietà: denunciato

A Morro D'Oro, provincia di Teramo, un sessantenne è stato denunciato per aver abbattuto colpi di fucile il drone di un vicino che stava provando l'aeromobile a pilotaggio da remoto sorvolando la sua proprietà. Come riporta da LaPresse, il drone era pilotato dal proprietario all'interno della propria abitazione, ma si è avvicinato alla casa del vicino che ha esploso alcuni colpi di fucile contro il velivolo, facendolo cadere a terra. Le armi utilizzate e regolarmente detenute, ovvero due fucili, sono state ritirate, in via precauzionale, dai carabinieri di Notaresco e l'uomo è stato segnalato per danneggiamento.
Pare fosse infastidito dal rumore
L'uomo avrebbe deciso di abbattere il drone perché già da qualche giorno era infastidito dal rumore prodotto dal piccolo velivolo. Dunque, approfittando del fatto che si trovasse sopra la sua abitazione, avrebbe deciso di usare il fucile per mettere fine al "ronzio". In Italia, va ricordarto, l’utilizzo dei droni tutto è regolamentato dall'Enac (ente nazionale per l’aviazione civile) che definisce i droni come Apr (aeromobili a pilotaggio remoto) e distingue l’uso ricreativo da quello professionale.