Tentava di reclutare terroristi Isis nelle carceri italiane: arrestato

Il marocchino Raduan Lafsahi ha ricevuto nel carcere di Paola (Cosenza) un'ordinanza cautelare con le accuse di associazione terroristica e istigazione a delinquere. Per i pm avrebbe fatto "proselitismo" per l'Isis in una decina di carceri, con violenze e minacce sui detenuti, esaltando attentati come le Torri Gemelle e Charlie Hebdo, affermando di essere un "terrorista" e "che gli italiani erano dei maiali" da sgozzare.