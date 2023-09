Tentato stupro in via Washington a Milano: 29enne espulso dall'Italia

La dichiarazione

Ex giocatore di basket statunitense, Tochi C.O. era già stato ricoverato più volte dal 2016 in svariate cliniche psichiatriche negli Stati Uniti. Attualmente attende di essere espulso ed essere preso in carico dalla famiglia per le cure. "Sono entrato in un edificio, perché cercavo la stazione ferroviaria, non ero né ubriaco, né altro. Ricordo di essere entrato in un edificio mentre stavo camminando (...) non ricordo di aver aggredito nessuno, ricordo invece di essere stato io attaccato”, aveva raccontato il giovane in modo confuso dopo l'arresto.