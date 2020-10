Tennis, batte l'anoressia e "trionfa" al Roland Garros: la rinascita di Martina Trevisan

La storia - Come riporta Quotidiano Nazionale, l'anoressia della ragazza si è manifestata durante la separazione dei genitori, nel 2009. Nel 2010, proprio a causa della malattia, ha lasciato il tennis. "Dentro di me avevo un tarlo - ha raccontato - Stavo male e non capivo perché. Soprattutto, avevo paura a dirlo. Sentivo di non essere più in grado di gestire quel che mi girava intorno. Le pressioni sul mio rendimento, i problemi in famiglia. A ripensarci ora, avrei dovuto fermarmi e scendere: forse non mi sarei ammalata. Ma andava tutto così veloce, e io era una adolescente. Che all'improvviso si è sentita schiacciata da un peso enorme. Che non è andato via neanche quando ho deciso di smettere".

Da allora anni di buio, nei quali, però, Martina non ha mai perso la forza di volontà. Si è prima affidata alla mamma e poi a "una bravissima psicoterapeuta con cui ho messo a nudo le mie ferite e che mi ha guarito". Nel 2014, l'inizio della rinascita: il ritorno in campo e i tornei minori fino agli Australian Open dello scorso gennaio e al "trionfo" di Parigi.