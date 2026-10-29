È nata una nuova tendenza complottista: dopo i "no vax" ora arrivano i "no chip"

La tendenza arriva direttamente dalla Germania come testimonierebbero anche diversi video tutorial postati sui social, ed è finita nel mirino dell'Arma dei carabinieri, in particolare dei militari di Egna (piccolo comune della provincia autonoma di Bolzano) che, negli ultimi mesi, hanno denunciato quattro persone trovate in possesso di carte d'identità con il buco fai da te. I casi tuttavia non sarebbero isolati: come confermato ai microfoni di Rai Südtirol dal presidente delle polizie locali in Alto Adige Christian Carli, episodi analoghi si sono registrati anche in Val Venosta, per lo più tra i giovani, ma non solo. Recentemente infatti un 47enne si è presentato alla stazione dei carabinieri di Laives e, nel corso delle verifiche, i militari hanno riscontrato l'asportazione volontaria del microchip contactless, componente essenziale per le funzionalità della carta. Il documento è stato quindi sequestrato e l'uomo denunciato per falsità documentale.