Napoli, carte d'identità elettroniche false e manomesse: quattro casi in 24 ore

Quattro casi in un giorno. Nell'arco di 24 ore quattro persone sono state arrestate o denunciate dai carabinieri di Napoli in tutta la provincia partenopea perché trovate in possesso della carta di identità elettronica falsa o manomessa. Protagonisti della vicenda alcuni pusher, mentre nel quartiere di Borgo Loreto un cittadino di Bari era entrato in caserma per fare una denuncia di smarrimento. Alla richiesta delle autorità di presentare un documento, l'uomo ha esibito la Cie danneggiata all'altezza del chip. Ha lasciato la caserma con la denuncia di smarrimento, ma anche con una grana giudiziaria per "falsità materiale commessa da privato".