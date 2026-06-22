Tragedia sfiorata a via Ostiense, a Roma. Di fronte al Gazometro due grossi rami di un platano sono caduti a causa del violento temporale che si è abbattuto sulla Capitale, mentre passava un taxi con a bordo una donna con un bambino di un anno, che ha continuato a dormire. Distrutte quattro auto in sosta poco distante da un bar-ristorante e dal chiosco di un fioraio. In tutta la città sono stati oltre cinquanta gli interventi eseguiti nelle ultime ore dalla polizia locale per fronteggiare le criticità causate dall'ondata di maltempo. Diversi i rami e gli alberi caduti che, in alcuni casi, hanno reso necessaria la chiusura momentanea di strade. Non risultano feriti.