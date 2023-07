Tempesta a Milano, il legno degli alberi caduti sarà riciclato

Al momento non è ancora possibile fare una stima di quante sono state le piante abbattute perché prosegue non è ancora iniziato il lavoro di ripulitura nei parchi. Ma sono centinaia e verranno tutti ripiantati, ha ribadito il comune, e nel frattempo tutti i tronchi raccolti sono portati in due depositi dove viene raccolto il legname.

"Questo uragano che si è abbattuto su Milano è la prova della crisi climatica in atto, quindi anche la progettazione e la nuova visione che dovremo avere del verde dovrà tenere conto di questo - ha detto Grandi -. Certamente verranno ripiantati tutti gli alberi che abbiamo perso e dovremo farlo pensando ai luoghi dove vengono messi a dimora e a come sono in grado di accogliere alberi e radici. Credo di non sbilanciarmi se dico che sono centinaia gli alberi caduti. Ai giardini pubblici Montanelli c'è ad esempio metà giardino sventrato dall'uragano".

Il legname sarà riutilizzato Il legname raccolto in città dalle strade e poi, in seguito, dai parchi, viene stoccato nei due depositi e avrà nuova vita. "Stiamo facendo tutto il possibile per trasformare questo legno in una risorsa - ha proseguito Grandi -. Abbiamo due società che hanno portato le macchine per fare il cippato, che metteremo a disposizione di chi vorrà utilizzarlo, compresi gli agricoltori. Ma soprattutto ci piacerebbe cominciare a pensare, e lo stiamo facendo con le associazioni di categoria, con Federlegno e altri, che si possa riutilizzare questo legno per la falegnameria. Stiamo parlando anche con le cartiere perché una parte può essere usato come cellulosa".

L'assessore alla Sicurezza del Comune Marco Granelli ha assicurato che dalla prossima settimana il Comune inizierà a lavorare anche nei parchi, dove tantissime piante sono cadute e che sono ancora chiusi per sicurezza. "Da lunedì inizieremo con un'operazione che si dispiegherà nella prossima settimana, ci muoveremo con verifiche e i primi interventi - ha detto -. I parchi sono tanti e sono molto vasti e molto danneggiati, avremo tutto il mese di agosto dedicato a questo lavoro".