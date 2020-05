Teatri e cinema, ipotesi di riapertura a giugno: il Comitato scientifico però frena su discoteche ed eventi

Da giugno, con le dovute precauzioni, cinema e teatri potranno riaprire i battenti. E' l'ipotesi alla quale lavora il governo sulla base delle indicazioni del Comitato tecnico scientifico. Saranno attuati protocolli molto "rigidi e restrittivi" come quelli già previsti per le messe. In questo caso a essere disciplinate sarebbero la distanza tra gli spettatori e le modalità di ingresso, come pure le postazioni sul palcoscenico e dell'orchestra. Il Cts però ha frenato sull'apertura di sale da ballo, discoteche e locali "assimilati".