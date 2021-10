Taxi, i sindacati: venerdì sciopero nazionale dalle 8 alle 22

Ansa

Venerdì i tassisti si fermeranno per uno sciopero nazionale dalle 8 alle 22 e si riuniranno a Roma per una manifestazione unitaria. Lo annunciano i sindacati di categoria spiegando che la protesta è contro l'abusivismo nel settore e per una regolamentazione delle app. L'astensione riguarderà anche i grandi scali aeroportuali, da Fiumicino a Linate, a Malpensa.