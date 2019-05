Tavazzano, una mamma picchia la maestra del figlio: "Non lo ha difeso da un compagno"

Il caso, riportato da "Il Giorno", risale a prima di Pasqua. Protagonisti due bambini di quinta elementare, venuti alle mani per motivi banali. Ad avere la peggio è stato lo studente che per primo è stato aggredito e che è stato colpito fino a procurarsi un occhio gonfio e qualche livido sul volto. L'insegnante, in quel momento presente in classe, aveva subito pensato di informare la mamma della vittima, convincendola a raggiungere l'istituto di via Dante per andare a prendere, e portare a casa, il bambino rimasto ferito. Dopo qualche screzio verbale, però, è scattata l’aggressione nell'atrio dell'istituto, a pochi metri di distanza dal banco delle bidelle.



La mamma, secondo le ricostruzioni fornite da alcuni presenti, avrebbe colpito l’insegnante e le avrebbe strappato la collanina dal collo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Tavazzano, chiamati dai colleghi della docente in quel momento presenti nell’istituto. Della vicenda assicura di non essere stato informato il sindaco Giuseppe Russo.