Tatuatore abusivo, realizza i suoi lavori nella cucina di casa

Esercita la professione di tatuatore da anni, ma il laboratorio è nella cucina di casa. "Striscia la Notizia" sui social scova il profilo di un tatuatore che sembra abbia lavorato anche durante il lockdown. Grazie all'aiuto di due collaboratori, le telecamere del tg satirico sono riuscite a prendere un appuntamento col professionista e hanno scoperto che il disegnatore lavora nella sua abitazione.

Con una scusa i due complici di "Striscia" son andati via prima di farsi tatuare e solo in quel momento è intervenuto Luca Abete, l'inviato del programma di Canale 5, che ha chiamato al telefono il tatuatore. Il giovane ha riconosciuto la voce dell'inviato e si è subito giustificato: "La metà dei tatuatori lavora in modo abusivo, prima si impara a fare i tatuaggi, poi si apre lo studio".