Taranto, no vax pentito: “Vaccinatevi, la mia storia è terribile”

"Vaccinatevi, la mia storia è terribile". Sono le parole di un no vax pentito che in collegamento da Taranto a "Dritto e Rovescio" racconta la sua storia. "Ero sfavorevole al vaccino perché non sapevo a cosa andavo incontro", spiega l'uomo che è stato in terapia intensiva più di 20 giorni.

Adesso che il pericolo è superato l'uomo ha cambiato idea e lancia un appello. "Con il Covid non ti manca solo il respiro, ma anche le forze fisiche", continua l'ex no vax che adesso invita tutti a vaccinarsi.