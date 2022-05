Taranto, mamma con quattro figli rischia lo sfratto: associazione benefica dona un appartamento

Anna

ha dovuto crescere i quattro figli senza un marito e accontentandosi di lavoretti di pulizia a qualsiasi ora del giorno.non ha mai smesso di sacrificarsi per non far mancare il necessario. "Anna ci disse che aveva sentito parlare di noi - racconta al quotidiano, presidente dell'associazione - Ci ha chiesto aiuto ma è anche sempre stata d’aiuto. Quando c’è una festa di compleanno all’associazione, Anna è tra i primi a dare una mano a sistemare.".È stato proprio il suoa renderla eleggibile della donazione dell'appartamento che, ironia della sorte, rispondeva in tutto e per tutto, alla descrizione della casa dei sogni di Ludovica, che nel frattempo ha compiuto. "Se è possibile [vorrei una casa] con una camera dove stare insieme io e mia sorella, una camera per mio fratello, una per la mamma e un’altra per la sorella più grande, con soggiorno, veranda, cucinino e il bagno, se possibile con la vasca".Mamma Anna non è riuscita a trattenere lequando il presidente dell'associazione l'ha accompagnata dal notaio per firmare l'atto di donazione. Lacrime che hanno nuovamente solcato il suo viso una volta inserite le. I donatori, due fratelli e una sorella tarantini che vogliono restare, hanno lasciato loro un appartamento dinel rione Italia dal quale nessuno più potrà mandarli via. Nonostante la gioia per la nuova sistemazione l’intera famiglia ha iniziato a pulire e sistemare le proprie cose.L'ha deciso di farsi carico delle tasse e delle spese per i piccoli interventi di cui l’appartamento necessita. "Riceviamo spesso- ha concluso Andrea Occhinegro, nell'intervista all'Edicola del Sud - e sarà una gioia aiutare Anna a completare pezzo dopo pezzo il suo nuovo".