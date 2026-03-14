Taranto, ferito da un toro: uomo muore in ospedale

Un uomo è morto dopo essere stato gravemente ferito da un toro nell'agro di Crispiano (Taranto). Soccorso dal personale del 118, è stato trasportato in condizioni critiche all'ospedale SS. Annunziata, dove è deceduto nel reparto di rianimazione nonostante i tentativi dei sanitari di salvarlo. La dinamica è al vaglio delle autorità competenti. Tutto sarebbe accaduto in campagna. Sul caso sono in corso gli accertamenti dei carabinieri coordinati dal pm di turno Salvatore Colella.