Indaga la procura

Taranto, ferito da un toro: uomo muore in ospedale

Era in condizioni critiche, è deceduto nel reparto di rianimazione nonostante i tentativi dei sanitari di salvarlo

14 Mar 2026 - 21:32
© Ente Parco

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Un uomo è morto dopo essere stato gravemente ferito da un toro nell'agro di Crispiano (Taranto). Soccorso dal personale del 118, è stato trasportato in condizioni critiche all'ospedale SS. Annunziata, dove è deceduto nel reparto di rianimazione nonostante i tentativi dei sanitari di salvarlo. La dinamica è al vaglio delle autorità competenti. Tutto sarebbe accaduto in campagna. Sul caso sono in corso gli accertamenti dei carabinieri coordinati dal pm di turno Salvatore Colella. 

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