Ex Ilva, protestano le imprese dell'indotto: corteo e blocchi a Taranto

A Taranto monta la protesta delle imprese che lavorano con l'ex Ilva.

L'associazione Aigi, a cui aderisce l'80% delle aziende dell'indotto, è scesa in piazza per invocare garanzie sul pagamento dei crediti maturati dalle imprese, 120 milioni di euro, temendo che possano svanire con il ricorso all'amministrazione straordinaria. Dalla portineria dello stabilimento, dove era in corso un presidio dalle 5:30, è partito un corteo "con lavoratori e mezzi" verso Taranto, con temporanei blocchi stradali e rallentamenti al traffico.