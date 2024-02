Tar: no a Sgarbi sulla sospensione della delibera di incompatibilità

Il Tar del Lazio ha respinto la richiesta di Vittorio Sgarbi di sospendere urgentemente l'efficacia della delibera con la quale l'Antitrust il 31 gennaio ha dichiarato la sua incompatibilità nella carica di ex sottosegretario alla Cultura per avere "svolto attività professionali in veste di critico d'arte, in materie connesse con la carica di governo in favore di soggetti pubblici e privati".