Tap, Lezzi: "Non mi fanno paura, torno a casa mia quando voglio"

"Le maniere da teppistello con le quali il sindaco di Melendugno mi intima di non tornare lì non mi fanno paura perché non ho niente da temere". Così il ministro per il Sud, Barbara Lezzi, risponde alle proteste dei no Tap in Salento. Riferendosi al sindaco di Melendugno, Lezzi ha poi aggiunto: "Non può dirmi dove andare, a casa mia ci torno quando e come voglio, perché non ho nulla di cui vergognarmi e vado a testa alta".