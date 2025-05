Tangenti per le case popolari a Lecce: 12 condanne

Si è chiuso con 12 condanne - a pene comprese tra i 5 anni e i 10 mesi di reclusione - il processo dinanzi al Tribunale di Lecce sulla presunta assegnazione clientelare degli alloggi popolari avvenuta tra il 2013 e il 2017. L'accusa aveva chiesto 23 condanne. Un processo cominciato il 24 aprile 2019 e scandito da quasi 50 udienze, con 35 imputati, tra cui ex assessori, funzionari e dirigenti comunali, volti noti della politica di quegli anni accusati a vario titolo di associazione per delinquere, corruzione, corruzione elettorale, abuso d'ufficio e falso ideologico. Erano accusati di aver dato vita ad un'associazione per delinquere finalizzata all'assegnazione degli alloggi popolari a Lecce. Il Tribunale non ha riconosciuto il reato associativo, mandando assolti gli imputati con formula piena. Ha dichiarato la prescrizione per i reati di corruzione elettorale e di occupazione abusiva degli immobili. Ha escluso gli episodi di abuso d'ufficio, reato non più previsto dalla legge.