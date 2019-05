Tangenti Lombardia, legale Lara Comi:"Nessun finanziamento illecito"

Lara Comi

"La consulenza era regolare, non c'è stato alcun finanziamento illecito". Lo dice Gian Piero Biancolella, legale di Lara Comi, europarlamentare di Forza Italia indagata in un filone dell'indagine della Dda di Milano per finanziamento illecito al partito assieme al presidente della Confindustria lombarda, Marco Bonometti. L'industriale, secondo i pm, avrebbe versato un contributo di 31mila euro in vista delle europee mascherandolo da consulenza.