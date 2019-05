Tangenti, Altitonante resta ai domiciliari: "E' ancora influente"

Fabio Altitonante, il consigliere lombardo di Forza Italia arrestato per corruzione e finanziamento illecito nell'inchiesta della Dda milanese su un vasto sistema corruttivo in Lombardia, resta in carcere. Lo ha deciso il gip Raffaella Mascarino, che ha respinto l'istanza di revoca della misura spiegando che il politico è ancora "influente" e potrebbe continuare a commettere i reati per cui è ai domiciliari.