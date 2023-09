La ricostruzione del delitto

Il 43enne, dopo aver ucciso la tabaccaia, avrebbe cambiato i vestiti, abbandonando quelli che indossava durante l'omicidio, in un sacchetto di plastica, in via Mameli. I carabinieri sono riusciti anche a ritrovare il cellulare della vittima che le era stato sottratto e che il 43enne aveva rivenduto a un'altra persona. Attraverso l'analisi delle telecamere di sorveglianza, dei sistemi pubblici e privati, i militari dell'Arma sono riusciti a capire la direzione presa dall'uomo. La sua fuga è finita nella serata di sabato a Napoli.