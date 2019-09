Svuotata una bio-banca elvetica, coinvolte 15mila famiglie italiane

La Procura Federale Svizzera e l'Ufficio della Sanità pubblica hanno aperto un fascicolo - Secondo le prime indagini, il laboratorio biologico - per motivi e con modalità ancora da accertare - potrebbe aver spostato parte del suo "tesoro" in Polonia. Una beffa per tantissimi genitori che avevano sborsato migliaia di euro per conservare le cellule staminali dei loro figli, con la speranza di poterli aiutare in caso di gravi patologie in futuro. Molte coppie italiane non hanno più nessuna certezza su dove siano finiti i loro campioni genetici e stanno pensando di promuovere un'azione legale comune contro la Cryo Save, a cui avevano affidato con fiducia cordoni ombelicali e speranze.



In Svizzera, denunce e perquisizioni vanno avanti. Secondo la magistratura, la bio-banca avrebbe commesso diversi reati, violando la legge sui trapianti. L'azienda ha anche una controllata in Italia, dove la conservazione del sangue e dei tesuti è consentita soltanto per la donazione. Nel nostro Paese i genitori che vogliono conservare le staminali possono affidarsi solo a istituti privati stranieri. Le più vicine si trovano a San Marino e in Svizzera. La maggior parte dei laboratori fa pagare solo una cifra iniziale, altri chiedono un canone annuale, per un massimo per 20 anni. Intanto, dopo il giallo di Ginevra, in tutta la Federazione Elvetica, la Cryo-Save è stata radiata dall'elenco delle società autorizzate a svolgere questo tipo di attività