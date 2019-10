Svezia, il Paese senza contanti: "Bancomat anche per le offerte in chiesa"

Mentre in Italia si discute da settimane sull’ipotesi di tassare il denaro contante, in Svezia le banconote sono già scomparse. Il viaggio di "Quarta Repubblica" nel Paese scandinavo mostra una realtà lontanissima da quella del Belpaese: si paga con le app e con il bancomat ovunque, anche il caffè. Anzi, il contante non lo accetta quasi nessuno.

Persino per le offerte in chiesa e per acquistare le candele da accendere al suo interno basta una app che trasferisce il denaro. Stessa cosa vale per i bagni pubblici. “Tutti abbiamo un bancomat, anche noi che siamo i più vecchi”, racconta una coppia di anziani intervistata dalla trasmissione. “Noi non accettiamo i contanti ma a volte li prendiamo perché i turisti hanno solo quelli”, spiegano in un bar. Unica eccezione: il taxi, che accetta di non essere pagato con il bancomat ma con le banconote.