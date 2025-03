Omicidio Suzzara (Mantova), trovato un revolver nascosto in beautycase

Un revolver calibro 22 è stato ritrovato nascosto in un beautycase nel corso delle perquisizioni a carico di Rosa Capuano, figlia di Francesco Capuano, l'ex bidello ucciso a Suzzara (Mantova) il 23 dicembre. Da mercoledì la donna, 46 anni, è in arresto per l'omicidio del padre. La pistola, possibile arma del delitto, è stata trovata a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli, a casa della sorella di Rosa Capuano, dove la 46enne si era trasferita dopo la morte del padre.