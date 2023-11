Superenalotto, centrato il 6 a Rovigo: jackpot da 85 milioni di euro

Giocata in una tabaccheria di Rovigo

La sestina vincente è stata giocata presso il punto vendita Sisal tabacchi di Rovigo, situato in viale Tre Martiri 23 A. Con quella di giovedì 16 novembre 2023, ricorda Agipronews, sono 129 le vincite con il 6 realizzate dalla nascita del Superenalotto ad oggi. Dal 1997, considerando solo le vincite di prima categoria, sono stati distribuiti premi per oltre 5 miliardi di euro. Matematicamente sono 622 milioni le sestine possibili per centrare la combinazione esatta.