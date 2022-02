Superbonus, Agenzia Entrate: frodi per 4,4 mld da crediti inesistenti

"Fino ad oggi, l'attività di analisi e controllo condotta ha consentito di individuare un ammontare complessivo di crediti d'imposta inesistenti di 4,4 miliardi di euro".

Lo afferma il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, in audizione al Senato parlando del Superbonus previsto dal dl Sostegni Ter. Al 31 dicembre 2021, "le prime cessioni e gli sconti in fattura comunicati all'Agenzia attraverso l'apposita piattaforma sono stati quasi 4,8 milioni, per un controvalore complessivo di oltre 38,4 miliardi di euro".