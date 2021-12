Super Green pass, Viminale: su controlli rilevante ruolo aziende trasporto pubblico | Covid, Zaia: niente più tamponi nelle Asl ai no vax

IPA

Nell'ambito delle verifiche Green pass "appare opportuno rammentare la decisiva rilevanza del contributo degli enti gestori, in particolare attraverso il proprio personale addetto alle verifiche, in possesso della qualifica di incaricato di pubblico servizio". E' quanto si legge in una circolare inviata dal Viminale ai prefetti in merito alle misure di contenimento anti-covid introdotte dal dl dello scorso 26 novembre. Uno dei nodi del cosiddetto "super Green Pass" è infatti la gestione del controllo dei certificati, in particolar modo su treni e trasporto pubblico.