Sulmona (L'Aquila), bimbo resta senza pasto all'asilo per un debito da 9 euro: compagni dividono il loro

Per un debito vicino ai 9 euro, un bimbo di circa 4 anni non ha potuto avere il pasto in un asilo di Sulmona (L'Aquila). L'istituto ha contattato la famiglia sollecitandola a saldare il piccolo debito perché aveva dimenticato il pagamento del ticket. Dal Comune hanno fatto sapere che anche gli uffici hanno avvisato in anticipo i genitori che "sono pienamente responsabili dell'inconveniente", cioè il pagamento di due rate di buoni mensa di 8,97 euro non saldate. Il personale dell'istituto non ha quindi servito il cibo al piccolo che però ha ricevuto una porzione del pranzo da parte dei suoi compagni di classe.