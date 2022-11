Suicidio assistito, Marco Cappato indagato per 82enne morto in Svizzera

E' indagato per aiuto al suicidio, sulla base della sua autodenuncia, Marco Cappato, il tesoriere dell'associazione Luca Coscioni che nei giorni scorsi ha accompagnato a morire in Svizzera con suicidio assistito l'82enne Romano, malato di Parkinson.

L'inchiesta è stata aperta a Milano e coordinata dall'aggiunto Tiziana Siciliano e dal pm Luca Gaglio. Cappato è già indagato per lo stesso reato in relazione alla morte di una malata terminale di cancro avvenuta in estate sempre nella clinica Dignitas di Zurigo.