Villaputzu (Sud Sardegna), trascinano asina con fuoristrada e filmano: denunciati

Un operaio 28enne e un allevatore 32enne sono stati denunciati dai carabinieri per maltrattamento di animali a Villaputzu, nel Sud Sardegna.

L'11 agosto i due avevano legato una corda attorno al collo di un'asina che non voleva spostarsi dal luogo in cui aveva partorito e l'avevano trascinata per 30 metri usando un fuoristrada. E dopo aver filmato l'azione col telefonino, avevano pubblicato il video su Instagram.