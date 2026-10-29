Madre e figlia sub morte alle Maldive, l'ultimo saluto: le ceneri disperse al largo della Sardegna

Il marito Carlo Sommacal aveva annunciato il desiderio della moglie all’indomani della sua tragica scomparsa e ha deciso di rispettarne la volontà. "Sono stati momenti intensi. Ora il mare che amavano le cullerà e custodirà per sempre" ha racconta a fatica l'uomo dopo l'ultimo saluto alla moglie e alla figlia. Il loro funerale si era svolto a Genova, dove la famiglia risiedeva, il 30 maggio. Si è però dovuto aspettare il periodo previsto dalla normativa regionale per il rilascio delle ceneri in mare.