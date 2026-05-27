Maldive, i sub morti annegati o per anossia | Sabato i funerali di Monica Montefalcone e della figlia
L'ultimo saluto a Monica Montefalcone e Giorgia Sommacal si terrà sabato. Intanto arrivano i primi responsi dalle autopsie sui sub morti alle Maldive
Saranno accolte giovedì dalla loro Genova le salme di Monica Montefalcone e Giorgia Sommacal, la docente universitaria e sua figlia morte insieme ad altri tre italiani alle Maldive durante un'immersione nelle Maldive a oltre 60 metri di profondità. Dopo il nulla osta per la celebrazione dei funerali, arrivato al termine degli esami autoptici all'ospedale di Gallarate, l'ultimo saluto è stato fissato per sabato 30 maggio. Saranno celebrati dall'arcivescovo di Genova Marco Tasca in forma privata nella chiesa di San Francesco di Pegli. Il giorno prima, venerdì, nella stessa chiesa si terrà il rosario di preghiera a cui parteciperà anche una delegazione di studenti.
I risultati delle autopsie e le indagini della procura di Roma
Stando a quanto trapela dalle autopsie, le due donne sarebbero morte per annegamento o anossia, cioè mancanza di ossigeno. Serviranno però ancora settimane per ottenere una relazione definitiva, dato che bisogna attendere anche gli esami istologici. Intanto la procura di Roma ha inviato alle autorità delle Maldive un'anticipazione di rogatoria internazionale nell'ambito dell'indagine sulla morte dei cinque sub. Con l'atto si chiede di avviare una collaborazione giudiziaria per ottenere atti ma anche le attrezzature utilizzate dai cinque per effettuare l'immersione poi risultata fatale. Al momento a piazzale Clodio si procede per il reato di omicidio colposo.
La polemica usi profili web dell'Università di Genova
Intanto, l’Università di Genova ha deciso di riattivare la pagina sul suo sito dedicata alla docente Monica Montefalcone, disattivata "in segno di lutto" qualche giorno fa. Una decisione presa dopo le aspre polemiche dei suoi allievi che, in una pagina web dedicata alla prof e alle altre vittime della tragedia, in cui hanno ricollegato i link alle pubblicazioni della professoressa, disattivata dall'Ateneo. Per la assegnista di ricerca Muriel Oddenino, invece, l'Università ha deciso di riattivare soltanto il curriculum.